Triệt phá cơ sở làm giả hơn 10.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ

Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá vụ sản xuất hàng giả quy mô lớn xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup, có trụ sở tại phường Hưng Đạo.

Theo điều tra, doanh nghiệp này hoạt động dưới vỏ bọc hợp pháp, có nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, hồ sơ pháp lý và công bố sản phẩm với cơ quan chức năng. Các sản phẩm được đưa ra thị trường dưới dạng mỹ phẩm, thiết bị y tế với bao bì, nhãn mác đầy đủ.

Hàng hoá thành phẩm của Công ty Shabigroup chờ giao cho đơn vị phân phối (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng an ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động sản xuất của công ty nên đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ.

Kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp công bố một loại thành phần nhưng thực tế không đưa đầy đủ hoạt chất vào sản phẩm. Việc phát hiện hành vi vi phạm gặp nhiều khó khăn do phải giám định chuyên sâu đối với sản phẩm dạng dung dịch, gel.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty Shabigroup đã sản xuất 8.500 chai “Dung dịch vệ sinh phụ nữ trầu không bạc hà”, chuẩn bị giao cho đơn vị phân phối. Trước đó, doanh nghiệp này đã xuất bán 4.800 chai cùng loại ra thị trường.

Kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, sản phẩm thiếu hai thành phần quan trọng gồm chiết xuất lá trầu không và chiết xuất lô hội so với nội dung công bố trên bao bì.

Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi sản xuất hàng giả. Theo xác minh ban đầu, chi phí sản xuất lô hàng 8.500 chai khoảng 138 triệu đồng nhưng nếu tiêu thụ trót lọt có thể đạt giá trị khoảng 700 triệu đồng.

Trong quá trình làm việc, giám đốc doanh nghiệp bị cho là quanh co, né tránh và tìm cách hợp thức hóa sai phạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

Liên quan vụ việc này, hồi đầu tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup và gần một tháng sau, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố ông Vũ Văn Tâm, giám đốc Công ty Shabigroup. Vụ án đang được mở rộng điều tra.