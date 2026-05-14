Người phụ nữ “nổ” có mối quan hệ làm thủ tục đất đai để lừa đảo

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thảo (SN 1975, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2020 đến năm 2022, Thảo giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể “chạy” thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư mua bán bất động sản nhằm kêu gọi, huy động và trực tiếp nhận tiền của nhiều người có nhu cầu.

Lê Thị Thảo (áo đen) (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Để tạo niềm tin, Lê Thị Thảo còn dựng lên người trung gian để ký nhận giấy đặt cọc và thực hiện các thủ tục, cam kết mua bán bất động sản. Thảo sử dụng thông tin của cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch để nhận tiền đặt cọc của nhiều người thông qua hợp đồng viết tay.

Tin tưởng vào lời giới thiệu và các thông tin mà Thảo đưa ra, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ đất cho đối tượng để nhờ giải quyết công việc. Tuy nhiên, Thảo không thực hiện được như cam kết mà sử dụng số tiền nhận được vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán cho khách hàng.

Với thủ đoạn trên, Thảo đã lừa đảo 3 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời hứa như “chạy thủ tục”, “lo giấy tờ nhanh”, “mua bán suất ngoại giao” hoặc thực hiện các giao dịch chỉ thông qua giấy viết tay mà không kiểm tra đầy đủ tính pháp lý của tài sản khi có nhu cầu mua bán bất động sản.

Trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền liên quan đến giao dịch bất động sản, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin quy hoạch và tình trạng pháp lý của thửa đất tại cơ quan chức năng; đồng thời thực hiện giao dịch thông qua các cơ quan, văn phòng công chứng theo đúng quy định của pháp luật để tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.