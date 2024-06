Người phụ nữ bị bắt tại quán ăn vì mang theo ma túy

Ngày 25/6, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Vân (56 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Thúy Vân (Ảnh: CTV).

Trước đó, sáng 24/6, tại một quán ăn ở TP Trà Vinh, công an bắt quả tang Vân mang theo người hơn 500gram ma túy dạng bột màu trắng, được chia đựng trong 5 túi nylon nhỏ.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp lực lượng chức năng địa phương, khám xét nơi ở của Vân tại TPHCM. Công an thu giữ thêm 471 viên nén ma túy và hơn 600gram ma túy dạng bột trắng.

Một phần tang vật công an thu giữ được trong vụ án (Ảnh: CTV).

Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận việc vận chuyển thuê số ma túy trên từ TPHCM xuống Trà Vinh để tiêu thụ.