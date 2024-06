Ngày 24/6, Công an Đà Nẵng đã tạm giữ Nguyễn Đức Lợi (33 tuổi), Nguyễn Thị Phương Linh (29 tuổi), Đoàn Duy Phú (33 tuổi), Huỳnh Văn Nga (31 tuổi) và Trần Thân Tâm (26 tuổi) để điều tra hành vi Tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an Đà Nẵng, trong số các nghi can có Nguyễn Thị Phương Linh từng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2020. Tuy nhiên, Linh đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Công an cho rằng, Linh liên tục mang thai để trốn thi hành án.

Nguyễn Thị Phương Linh và Đoàn Duy Phú (từ trái qua) tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Còn Lợi từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Phú đã 5 lần đi cai nghiện tập trung, ngày 14/6 mới về lại địa phương.

Trước đó, công an phát hiện Lợi có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến ma túy. Các trinh sát phát hiện Lợi kết hợp với Linh để hình thành đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều 18/6, công an bắt quả tang Phú tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá được mua từ người tên Linh. Đến 20h ngày 18/6, công an tiếp tục bắt quả tang Nga và Tâm tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá.

Căn cứ tài liệu thu thập được, công an tiến hành bắt Lợi và Linh. Khám xét nhà của Lợi, công an thu giữ 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy. Ngoài ra, phát hiện và xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với 2 đối tượng có liên quan.