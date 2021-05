Một phụ nữ báo tin giả bị 4 kẻ cướp khống chế lấy vàng

Dân trí Do túng quẫn, bà H. báo tin giả là bị 4 kẻ cướp tấn công khi đi vệ sinh để lấy 2 chỉ vàng. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định, bà H. báo tin cướp giả.

Sáng 28/5, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với bà Lý Thị H., sinh năm 1960, ở phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi "Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền" .

Trước đó ngày 26/5, Công an phường Long Phú, thị xã Tân Châu nhận được thông tin của bà H. trình báo, khoảng 0h ngày 26/5, trong lúc đi vệ sinh bà bị 4 kẻ gian bóp cổ cướp vòng tay bằng vàng, có trọng lượng 2 chỉ (loại vàng 24k).

Bà Lý Thị H. thừa nhận hành vi báo tin cướp giả của mình với cơ quan điều tra (Ảnh: Nghiêm Túc).

Tang vật liên quan vụ việc (Ảnh: Nghiêm Túc).

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an thị xã Tân Châu phối hợp với Công an phường Long Phú nhanh chóng đến hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc.

Qua đó, lực lượng công an nhận định có dấu hiệu hiện trường giả. Sau gần 1 giờ làm việc lấy lời khai, bà H. đã thừa nhận hành vi báo tin giả.

Nguyên nhân được xác định, do bà H. túng quẫn, thiếu nợ nhiều người, định giấu gia đình bán vàng để trả nợ nên đã dựng nên câu chuyện trên.

Nguyễn Hành