Người nước ngoài lĩnh án vì đưa công dân Việt Nam trốn sang Hàn Quốc

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Làm giả con dấu và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Liên quan đến vụ án này có 12 bị cáo là người Việt Nam và một bị cáo mang quốc tịch Hàn Quốc.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Oanh (SN 1985, trú tại tỉnh Nghệ An) và Bùi Văn Mạnh (SN 1980, trú tại tỉnh Ninh Bình) lợi dụng danh nghĩa của một công ty tư vấn du học để móc nối, đưa người Việt Nam ra nước ngoài du lịch, du học nhằm mục đích trốn ở lại làm việc trái phép.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).

Oanh và Mạnh chỉ đạo Bùi Thị Ánh Tuyết (SN 1984), Lê Thị Hường (SN 1992), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994), Võ Thị Hương (SN 1995) cùng trú tại Nghệ An và Phạm Văn Dân (SN 1988, trú tỉnh Quảng Trị) quảng cáo, tìm người có nhu cầu đi nước ngoài làm việc.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 6/2023, Oanh, Mạnh và Tuyết đã nhận hồ sơ cùng gần 1,4 tỷ đồng của 4 lao động. Nhóm này chuyển 798 triệu đồng cho Jeong Woo Hyun (SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc) và Bùi Thị Thiêm (SN 1990, trú thành phố Hải Phòng) để đưa 4 lao động trên sang Hàn Quốc du lịch, với kế hoạch tổ chức cho nhóm người này trốn ở lại làm việc.

Tháng 8/2023, Oanh chỉ đạo Mạnh, Tuyết nhận 35 triệu đồng để đưa một lao động Việt Nam đưa sang Malaysia du lịch rồi trốn ở lại làm việc.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023, Oanh và Mạnh chỉ đạo Tuyết nhận hơn 8 tỷ đồng để tổ chức đưa 20 lao động Việt Nam qua Malaysia và Srilanka học tiếng Anh, rồi sang Úc theo hình thức du học. Sau khi sang Úc, các lao động sẽ được bố trí trốn ở lại làm việc.

Nhóm này hướng dẫn các lao động gặp Nguyễn Quang Tuyến (SN 1988, trú tỉnh Nghệ An) để làm giả giấy tờ nhằm hợp lý hóa hồ sơ. Tuyến liên hệ Nguyễn Công Anh (SN 1978) và Trần Thị Tuyết (SN 1986, cùng trú tại Nghệ An), làm giả giấy tờ cho các lao động.

Bị cáo Jeong Woo Hyun tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).

Thực tế các lao động trốn ra nước ngoài làm việc trái phép qua đường dây của Oanh và Mạnh đều không thể xuất cảnh hoặc bị trục xuất về Việt Nam

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo tùy thuộc vào vai trò, vị trí trong vụ án.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Oanh bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp, bị cáo Oanh bị tuyên phạt 11 năm tù.

Bị cáo Bùi Văn Mạnh lĩnh 9 năm tù, trong đó có 6 năm tù cho tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Bị cáo Bùi Thị Ánh Tuyết bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp, bị cáo Tuyết chịu án 8 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 tháng tù về các tội danh đã bị VKSND tỉnh Nghệ An truy tố.

Còn bị cáo Jeong Woo Hyun bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.