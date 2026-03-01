Người dân trình báo hũ vàng trị giá gần 1,5 tỷ đồng “bốc hơi”

Ngày 19/3, Công an tỉnh Gia Lai, thông tin thời gian qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm vàng tại nhà dân với giá trị tài sản thiệt hại hàng tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/3, Công an phường Quy Nhơn Đông nhận tin trình báo của ông L.V.T. (trú tại địa phương) về việc bị mất trộm lượng lớn trang sức và vàng miếng, ước tính trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Theo trình bày, số vàng gồm nhiều sợi dây chuyền, lắc tay, nhẫn và vàng miếng SJC được ông giấu trong một hũ nhựa đặt tại chân cầu thang. Chỉ đến khi người vợ lấy vàng đi đám giỗ, ông mới bàng hoàng phát hiện số tài sản tích góp bấy lâu đã “không cánh mà bay”.

Tại nhiều vùng nông thôn ở Gia Lai, việc cất giữ vàng của người dân còn chủ quan, dẫn đến nguy cơ bị mất trộm (Ảnh: Quý Hiền).

Khi kiểm tra kỹ lưỡng, người này phát hiện một số miếng vàng còn lại trong hũ đã bị tráo thành vàng giả.

Không lâu sau vụ mất trộm vàng tại nhà ông T., ngày 5/3, ông N.N.C. (trú tại xã Phù Cát) cũng trình báo việc gia đình bị mất số vàng trị giá gần 1,5 tỷ đồng, gồm 6 cây vàng và nhiều nữ trang vàng.

Số vàng này được ông C. cất giấu trong rương để tại phòng kho, nhưng không thường xuyên kiểm tra do tin tưởng nơi cất giữ bí mật. Đến khi kiểm tra, phát hiện vụ việc thì toàn bộ số vàng đã bị mất, còn kẻ trộm đã cao chạy xa bay.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, ngoài 2 vụ trộm vàng trên, tại các vùng nông thôn trong tỉnh còn xảy ra nhiều vụ trộm cắp vàng gây thiệt hại tiền tỷ. Đáng chú ý, trong số này có trường hợp thủ phạm chính là người thân trong gia đình.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo việc người dân tích trữ vàng tại nhà tiềm ẩn nguy cơ mất trộm và nhiều rủi ro khác. Việc cất giấu vàng theo thói quen tại những ngóc ngách trong nhà như chân cầu thang, tủ quần áo, phòng kho dễ bị lộ lọt qua lời kể sơ ý với người xung quanh. Kể cả việc cất giữ vàng trong két sắt tại nhà cũng có nguy cơ bị kẻ trộm chuyên nghiệp vô hiệu hóa.

Do đó, đơn vị này khuyến cáo, nếu sở hữu lượng vàng lớn, người dân nên ưu tiên sử dụng các dịch vụ ký gửi, giữ hộ tại các ngân hàng uy tín hoặc tổ chức tài chính được cấp phép. Đối với các hộ gia đình có tài sản, cần lắp đặt hệ thống camera giám sát, chuông báo động và gia cố các cửa ra vào chắc chắn.