Người dân TPHCM có thể lên Facebook tố giác tội phạm

Dân trí Trang mạng xã hội sẽ do cán bộ của Phòng PA05 (Công an TPHCM) vận hành. Khi cần phản ánh thông tin liên quan tới các vấn đề an ninh trật tự, an ninh mạng, người dân có thể gửi tin nhắn tới Fanpage.

Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đã thành lập và đi vào hoạt động các kênh mạng xã hội để tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh trật tự, an ninh mạng trên địa bàn.

Theo đó, người dân có thể truy cập vào các trang mạng xã hội chính thức của Phòng PA05 tại Fanpage Facebook: https://www.fb.com/anm.catphcm và Youtube https://youtube.com/channel/UCR9KIreSxtBmni3BAdVQs5Q

Các trang mạng xã hội nói trên do cán bộ của Phòng PA05 quản trị, đăng bài, vận hành. Khi cần phản ánh thông tin liên quan tới các vấn đề an ninh trật tự, an ninh mạng, người dân có thể gửi tới Fanpage qua tính năng nhắn tin.

Fanpage do Công an TPHCM lập để tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người dân.

Ngoài việc tiếp nhận thông tin, phản ánh và giải đáp thắc mắc của quần chúng nhân dân liên quan các vấn đề về an ninh mạng, Phòng PA05 cũng sẽ thường xuyên thông tin về tình hình an ninh trật tự, các vụ việc, vụ án mà lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã điều tra, khám phá.

Fanpage cũng sẽ đăng tải các loạt bài viết cảnh báo, hướng dẫn biện pháp phòng ngừa phương thức, thủ đoạn hoạt động của các hệ, loại tội phạm sử dụng công nghệ cao và hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Theo PA05, đây sẽ kênh để phổ biến pháp luật và các quy định pháp luật Việt Nam về lĩnh vực an ninh mạng và hướng dẫn, chia sẻ kiến thức về an toàn, an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu số trong quá trình sử dụng Internet.

Phòng PA05 kêu gọi người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội, người dân phát hiện các trang mạng xã hội có nội dung giả mạo trang mạng xã hội của cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang hoặc của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM hãy cung cấp thông tin đến Fanpage của đơn vị để lực lượng chức năng tiến hành xác minh, điều tra và xử lý các đối tượng có hành vi giả mạo theo quy định pháp luật.

Quang Anh