Vụ cô giáo bị tát, bắt đứng dưới mưa: Phụ huynh xin lỗi, mong được tha thứ

Ngày 2/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Hà Văn Thúy (SN 1985, trú xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vào khoảng 16h30 ngày 28/4, Hà Văn Thúy đến điểm trường bản Bắc Thắng (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Thắng) đón con.

Hà Văn Thúy tỏ ra hối hận về hành vi của mình và gửi lời xin lỗi cô giáo N.T.K.N. (Ảnh: Thủy Phạm).

Thời điểm này đang có mưa lớn nên khi thấy Thúy không mặc áo mưa, thầy giáo L.X.H. hỏi thăm nhưng bị nam phụ huynh này phản ứng với lời lẽ đe dọa. Biết phụ huynh có biểu hiện say rượu nên thầy H. tránh đi nơi khác.

Thúy đến khu vực lớp ghép 3+4, nơi con gái mình học và đã có hành vi nắm tay, tát liên tiếp vào đầu, mặt, đẩy cô giáo N.T.K.N. (chủ nhiệm lớp ghép 3+4) ra đứng giữa mưa.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều phụ huynh, học sinh. Nhiều người can ngăn Thúy thực hiện hành vi; một số người đã quay lại sự việc, gửi vào một nhóm kín.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hà Văn Thúy thừa nhận hành vi của mình và tỏ ra hối hận. Người đàn ông này cho biết, trưa và chiều hôm đó có uống rượu nên không làm chủ được hành vi của mình.

Chia sẻ với phóng viên, cô N. cho biết, trong buổi làm việc với chính quyền địa phương và công an sau đó, ông Thúy đã xin lỗi cô.

Cô N. đã báo cáo sự việc với Ban giám hiệu nhà trường và công an. Nữ giáo viên này chia sẻ bản thân rất mệt mỏi, mọi việc chờ cơ quan chức năng xử lý.

Sau khi vụ việc đăng tải trên báo Dân trí, nhiều độc giả bày tỏ sự bất bình, lên án hành vi bạo lực của nam phụ huynh này.

Độc giả Mão Xuân Đào bình luận: "Không thể tin nổi! Người đáng được trân trọng, biết ơn lại bị hành hung từ phụ huynh".

Nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi của phụ huynh.

Độc giả Phạm Ngọc Quý viết: "Tôi cực lực lên án hành động đi ngược với luân thường đạo lý này và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm để răn đe".

Cùng chung quan điểm này, độc giả Nguyễn Bảo Tiến cho rằng hành vi côn đồ của phụ huynh này phải xử lý nghiêm và công khai để răn đe các hành vi có thể xẩy ra đối với các giáo viên khác.