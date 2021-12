Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Dân trí Giám đốc Công an TPHCM cho biết, cuối năm là thời điểm các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 khiến tình hình trên địa bàn phức tạp.

Sáng 15/12, Công an TPHCM tổ chức lễ xuất quân trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm 2022.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, những ngày gần cuối năm là thời điểm các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 khiến tình hình trên địa bàn phức tạp hơn.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, tại lễ xuất quân đợt cao điểm (Ảnh: Quang Anh).

Trước bối cảnh đó, Công an TPHCM đã chủ động triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022.

Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu, các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM và toàn lực lượng cần nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm, các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, toàn đội ngũ cần tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm sở hữu, đánh bạc...

Các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM và toàn lực lượng được yêu cầu nắm chắc tình hình hoạt động tội phạm dịp cuối năm (Ảnh: Quang Anh).

Các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an cơ sở triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng cường phát hiện đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm; ngăn chặn hiệu quả các hành vi trục lợi trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Giám đốc Công an TPHCM giao công an các đơn vị thực hiện tốt tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm và giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh tội phạm.

Trong thời điểm cuối năm, các địa bàn cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, quản lý giáo dục các đối tượng tại địa bàn cơ sở.

Lực lượng CSGT TPHCM tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn và các vi phạm giao thông trong đợt cao điểm (Ảnh: Quang Anh).

Trong lĩnh vực giao thông, lực lượng công an tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải, phòng ngừa ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn.

Giám đốc Công an TPHCM cũng lưu ý về vấn đề PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Quang Anh