Người đàn ông uống rượu, đi xe máy kẹp 3 gây tai nạn chết người

Chiều 1/3, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) công bố quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Bỗng (SN 1977, trú xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 4/2, Bỗng điều khiển mô tô biển số 38C1-318.09 chở theo Lê Sỹ N. (SN 1992, trú huyện Can Lộc) và Trần Ngọc H. (SN 1986, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình) di chuyển trên đường tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Lê Đình Bỗng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến ngã tư giữa đường Nguyễn Huy Tự và đường Nguyễn Trung Thiên, mô tô xảy ra va chạm với xe đạp điện do ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1960, trú thị trấn Nghèn) cầm lái.

Cùng ngày, cơ quan công an phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Lê Đình Bỗng vi phạm ở mức 0,209mg/ml khí thở.

Bỗng thừa nhận sau khi sử dụng rượu tại nhà người quen đã điều khiển mô tô tham gia giao thông dẫn đến vụ tai nạn nêu trên.