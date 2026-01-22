Người đàn ông U70 ở TPHCM được cấp lại giấy khai sinh sau nhiều năm

Chiều 22/1, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 3 (TPHCM) phối hợp với UBND phường Minh Phụng tổ chức trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thành Trận (66 tuổi), người cao tuổi bị thất lạc toàn bộ giấy tờ hộ tịch trong nhiều thập kỷ.

Đại diện Viện kiểm sát, UBND phường trao giấy khai sinh (Ảnh: Thỏ Mộc).

VKSND Khu vực 3 cho biết ngày 20/1, đơn vị nhận được đơn đề nghị xem xét của ông Nguyễn Thành Trận.

Theo nội dung đơn, năm 1975, sau khi đi kinh tế mới, ông Trận trở về TPHCM sinh sống. Ông Trận bị mất hết giấy tờ tùy thân nên không thể xin cấp giấy khai sinh và căn cước công dân.

Ông Trận đề nghị VKS xem xét, hỗ trợ ông được có giấy khai sinh và căn cước công dân để ông thực hiện quyền công dân theo quy định của pháp luật.

Qua làm việc, được biết ông Trận không biết chữ và hiện không có giấy khai sinh, căn cước công dân. Căn cứ Điều 2 và khoản 1 Điều 5 Luật Người cao tuổi quy định, người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên và cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường Minh Phụng và VKSND Khu vực 3 đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thành Trận.

Trường hợp của ông Nguyễn Thành Trận, người cao tuổi không có giấy tờ hộ tịch, giấy tờ tùy thân, dẫn đến không thể thực hiện đầy đủ các quyền công dân là ví dụ cụ thể cho thấy nếu các cơ quan nhà nước không kịp thời vào cuộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân rất dễ bị bỏ sót.

Trong thời gian tới, VKSND Khu vực 3 sẽ tiếp tục chủ động rà soát, phát hiện và kịp thời có biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm yếu thế; qua đó góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, vì quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của xã hội.

Đại diện VKSND Khu vực 3 cho biết, việc trao giấy khai sinh không chỉ giúp xác lập tư cách pháp lý cho công dân mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận căn cước công dân, bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội khác. Đồng thời, thể hiện vai trò chủ động của ngành Kiểm sát trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Nghị quyết 205 của Quốc hội.