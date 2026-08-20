Người đàn ông ở TPHCM nhận tiền làm thủ tục đất đai rồi chiếm đoạt

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (38 tuổi, ngụ xã Châu Pha, TPHCM) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng kinh doanh bất động sản Cường Thắng tại ấp Tân Lễ, xã Châu Pha (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong năm 2025, Nguyễn Văn Thắng tổ chức hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản dưới tên Văn phòng kinh doanh bất động sản Cường Thắng tại ấp Tân Lễ (xã Châu Pha), nhưng không đăng ký kinh doanh lĩnh vực bất động sản.

Quá trình hoạt động, Thắng tiếp cận những người có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Bị can đưa ra thông tin rằng bản thân có khả năng, điều kiện hoặc có thể hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, từ đó yêu cầu người dân giao tiền cho Thắng rồi chiếm đoạt.

Công an TPHCM thông báo các cá nhân, tổ chức đã giao tiền, chuyển tiền hoặc giao tài sản, giấy tờ cho Nguyễn Văn Thắng hoặc Văn phòng kinh doanh bất động sản Cường Thắng để nhờ thực hiện các thủ tục dịch vụ liên quan đến bất động sản, nhưng đến nay Thắng không thực hiện, không hoàn trả tiền, tài sản hoặc có dấu hiệu chiếm đoạt, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM để trình báo và cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Thông tin liên hệ điều tra viên Hồ Minh Chiến (số điện thoại 0967.935.333) hoặc đến trực tiếp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC01), số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, để làm việc.