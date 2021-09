Người đàn ông nghi chém vợ cũ rồi nhảy hồ tự tử

Dân trí Dù đã ly hôn, người đàn ông vẫn ghen tuông và mong muốn nối lại tình cảm với vợ cũ. Bị khước từ, người này nghi đã dùng dao chém vợ cũ rồi nhảy hồ tự tử.

Chiều 8/9, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án khiến một người phụ nữ trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Nghi can gây ra vụ án là Trương Thái T. (40 tuổi, ngụ TDP 12, thị trấn Phước An) - chồng cũ của nạn nhân.

Hình ảnh được cho là người đàn ông xách dao rựa truy sát vợ cũ được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Trích xuất camera).

Theo thông tin ban đầu, T. và chị D. (38 tuổi, ngụ xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) là vợ chồng đã ly hôn. Sau khi ly hôn, chị D. gửi con ở nhà mẹ ruột và đi làm kiếm tiền nuôi con ở TPHCM.

Thời gian gần đây, do dịch bùng phát ở TPHCM, chị D. về quê và T. thường xuyên đến gặp với mong muốn nối lại tình cảm. Tuy nhiên, chị D. một mực khước từ.

Khoảng 20h10 tối 7/9, T. mang dao đến nhà chị D. rồi vung dao chém vợ cũ. Toàn bộ hành vi của T. đều được camera an ninh của gia đình chị D. ghi lại.

Ngay sau đó, chị D. được người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy kịch.

Cũng trong đêm 7/9, thi thể của T. được phát hiện ở dưới hồ Tân An (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk).

Cơ quan chức năng trục vớt thi thể T. (ảnh: Bình Nguyễn).

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trương Nguyễn