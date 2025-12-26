Người đàn ông nghi bị một phụ nữ đâm tử vong tại nhà ở Lào Cai

Tối 25/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) xác nhận, khoảng 21h cùng ngày, chính quyền nhận được thông tin về việc một người đàn ông nghi bị đâm tử vong tại nhà riêng.

Hình ảnh người phụ nữ mặc áo vàng cầm dao đâm người đàn ông, một hàng xóm cố gắng can ngăn nhưng không thành (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo vị lãnh đạo, cơ quan cảnh sát điều tra đang khám nghiệm, phong tỏa hiện trường để làm rõ sự việc.

"Nạn nhân là một người đàn ông, tử vong tại nhà riêng. Ở địa phương người đàn ông này đã lập gia đình và có con. Về thông tin cho rằng nạn nhân bị chính vợ mình đâm tử vong chúng tôi chưa nắm được, cơ quan công an đang điều tra", vị lãnh đạo nói.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Dung Thư).

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh liên quan tới vụ việc trên. Theo đó người đàn ông đang ngồi cùng một nam giới khác, có vẻ là hàng xóm, nói chuyện và hút thuốc lào, thì người phụ nữ từ nhà bên kia đường bước sang, nói chuyện to tiếng, xưng "mày tao".

Nghe người phụ nữ quát tháo, người đàn ông bực tức đứng phắt dậy cầm điếu cày vụt liên tiếp vào người phụ nữ. Người này trong lúc chống đỡ đã vớ con dao để gần đó lao vào tấn công người đàn ông.

Người hàng xóm cố gắng can ngăn nhưng không có kết quả. Hậu quả người đàn ông bị đâm gục.

Nhiều người cho rằng nam nạn nhân bị chính vợ mình đâm tử vong do mâu thuẫn ghen tuông, tuy nhiên thông tin này đang được cơ quan chức năng làm rõ, chưa xác nhận.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.