Đâm chết hàng xóm do tranh chấp ranh giới hàng rào

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Khiêm (30 tuổi, trú tại xã Pu Sam Cáp) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an Lai Châu, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, liên quan đến ranh giới đất và hàng rào giữa hai hộ gia đình.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 10/10, tại bản Ta Pả, xã Pu Sam Cáp xảy ra vụ án mạng khiến anh L.V.Q. (54 tuổi, trú cùng bản với Lò Văn Khiêm) tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Điều tra công an xác định đối tượng gây án là Lò Văn Khiêm.

Lò Văn Khiêm tại công an (Ảnh: Công an Lai Châu).

Bước đầu tại cơ quan công an Khiêm khai, khi nhìn thấy anh Q. đang làm hàng rào giáp ranh đất giữa hai nhà, hắn lên tiếng nhắc nhở thì giữa hai bên xảy ra cãi vã.

Anh Q. dùng gậy ném về phía nhà Khiêm và thách thức đánh nhau. Thấy vậy Khiêm ra gặp anh Q. thì bị anh này cầm gậy vụt vào lưng. Trong lúc bực tức, Khiêm rút dao từ túi quần đâm một nhát vào ngực anh Q., khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án Lò Văn Khiêm vào nhà lau sạch dao, tiêu hủy vật dính máu rồi cất lại hung khí.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được Công an Lai Châu đã tạm giữ Lò Văn Khiêm để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.