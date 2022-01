Người đàn ông dâm ô 4 bé trai ở hồ bơi, công viên

Ngày 14/1, Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Dũng (53 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (Ảnh: A.X.).

Trước đó, chiều 8/1, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) nhận tin báo của người dân về việc Dũng có hành vi dâm ô với cháu V. (10 tuổi, ngụ quận 4) tại hồ bơi Yết Kiêu nên đến đưa về trụ sở để làm rõ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện điện thoại của Dũng có 2 đoạn clip thể hiện hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi tại hồ bơi trên vào ngày 3/1. Ngay sau đó, Công an phường Bến Nghé lập hồ sơ ban đầu và bàn giao Dũng cho Công an quận 1 điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Dũng khai thường đến công viên trên đường Vĩnh Khánh (quận 4), hồ bơi Yết Kiêu làm quen với các cháu nhỏ tuổi, hứa dạy kèm bơi với mục đích thực hiện hành vi dâm ô để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.

Bước đầu, Dũng thừa nhận thực hiện hành vi dâm ô với cháu V. 6 lần và 3 lần đối với 3 cháu khác ở trong phòng tắm tại 2 địa điểm trên.