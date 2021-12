Khởi tố thầy giáo tiểu học dâm ô 5 học sinh

Dân trí Phát hiện con gái bị thầy giáo dâm ô, phía gia đình học sinh đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 8/12, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của công an huyện này đối với bị can Vừ Bá Phia (SN 1989, trú bản Trung Tâm, xã Mường Lống, Kỳ Sơn) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo tài liệu, trước đó, vào ngày 24/11, Vừ Bá Phia đã có hành vi dâm ô đối với 5 học sinh Trường Tiểu học Mường Lống 1, ngay trong khuôn viên trường.

Ngày 3/12, khi phát hiện sự việc này, gia đình các học sinh đã làm đơn tố cáo Vừ Bá Phia đến cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định hành vi phạm tội nên tiến hành bắt giữ Vừ Bá Phia.

Được biết, Vừ Bá Phia đã có nhiều năm công tác tại trường Tiểu học Mường Lống 1. Hiện Phia đã lập gia đình và có 2 con nhỏ.

Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Nguyễn Duy