Người bán vé số ở Tây Ninh bị lừa đổi vé số giả trúng thưởng

Ngày 8/3, Công an xã Tân Châu (Tây Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam thanh niên sử dụng vé số giả trúng thưởng để đổi tiền từ người bán vé số dạo.

Trước đó, ngày 5/3, ông Thuận, người bán vé số dạo tại xã Tân Châu, bị một nam thanh niên đi xe máy tiếp cận khi đang đi bán vé số. Người này đề nghị đổi 12 tờ vé số trúng giải 7.

Ông Thuận bị kẻ gian lừa đổi vé số giả ở Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Do không đủ tiền đổi toàn bộ, ông Thuận chỉ đồng ý đổi 3 tờ và bán thêm cho người này một số vé số khác. Tuy nhiên, khi mang các tờ vé này đến đại lý, ông mới phát hiện tất cả là vé số giả.

Qua xác minh, Công an xã Tân Châu nhận định kẻ gian đã sử dụng công nghệ in ấn để làm giả các tờ vé số trúng giải nhỏ, sau đó đem đổi với người bán vé số dạo nhằm chiếm đoạt tiền.

Theo cơ quan công an, vé số giả thường có chữ in bị mờ, màu sắc kém chất lượng, giấy nhẹ bất thường. Ngoài ra, khi dùng ứng dụng Zalo quét mã QR, kết quả hiển thị sẽ không trùng khớp. Nếu soi dưới đèn dạ quang, vé giả cũng không có lớp dạ quang đặc trưng.

Công an xã Tân Châu khuyến cáo người dân, đặc biệt là người bán vé số dạo, không nên đổi thưởng cho người lạ có biểu hiện nghi vấn như đeo khẩu trang kín mặt, thao tác vội vàng, mua nhanh, đổi nhanh rồi rời đi ngay.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện trường hợp tương tự cần báo ngay cho lực lượng công an hoặc gọi số 113 để được hỗ trợ kịp thời.