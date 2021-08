Nghi phạm sát hại tài xế taxi ở Nghệ An khai gì?

Dân trí Sau hơn một ngày vào cuộc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bắt nghi can sát hại tài xế taxi tại huyện Anh Sơn. Đối tượng đã có lời khai bước đầu tại cơ quan điều tra.

Chiếc xe taxi của nạn nhân tại hiện trường.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 16h ngày 19/8, lái xe taxi tên T. (trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) điều khiển xe taxi BKS 37A-50.653 của hãng Lạc Hồng, chở khách lưu thông trên quốc lộ 7B. Khi đi đến thôn Cẩm Hòa (xã Cẩm Sơn), anh Tài bất ngờ bị hành khách đi trên xe dùng hung khí tấn công. Nam tài xế mở cửa xe, bỏ chạy nhưng đã gục chết trên đường ở vị trí cách chiếc xe khoảng 30 m.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.Đ.T. (sinh năm 1985, trú tại thôn 9, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Quá trình khám nghiệm phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, ở cổ có vết cắt... gần vị trí nạn nhân là chiếc xe ô tô gắn logo "Lạc Hồng" có BKS 37A-50.669, được xác định là phương tiện do anh Đ.Đ.T. điều khiển hàng ngày.

Hình ảnh đối tượng Hùng trước lúc gây án (Ảnh: Công an huyện Anh Sơn).

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Anh Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, phòng nghiệp vụ, đồng thời huy động lực lượng truy tìm đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Đức Hải - Thủ Trưởng cơ quan CSĐT, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ an và cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn vào cuộc, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Hình ảnh đối tượng Hùng khi đi xe lên huyện Anh Sơn (Ảnh: Công an huyện Anh Sơn).



Đến 11h00', ngày 20/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1987), trú tại xóm Đại Lộc, xã Thượng Tân Lộc (trước đây là xã Nam Lộc), huyện Nam Đàn, Nghệ An là hung thủ gây án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận do có nợ nần cá nhân nên trưa ngày 18/8, đối tượng điều khiển xe máy BKS 37N6 - 0638 đi từ Nam Đàn lên nhà người thân tại thôn 5, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An với mục đích vay tiền.

Không vay được tiền, do túng quẫn nợ nần nên ngày 19/8, đối tượng Hùng đã mang theo một con dao, điều khiển xe máy đi dọc quốc lộ 7A đoạn qua thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn để tìm cơ hội thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Hùng cùng tang vật (Ảnh: Công an huyện Anh Sơn).

Đến khoảng 14h53' cùng ngày, đối tượng gửi xe máy tại một ki ốt tạp hóa thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, sau đó gọi xe taxi của nạn nhân, lừa chở đến khu vực đường vắng thuộc quốc lộ 7B, đoạn qua bản Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn rồi uy hiếp cướp tài sản.

Tuy nhiên, do có sự chống cự quyết liệt nên đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi phát hiện nạn nhân đã chết, đối tượng hoảng loạn bỏ trốn khỏi hiện trường và tìm cách tiêu hủy chứng cứ.

Đến khoảng 11h00', ngày 20/8, khi đối tượng đang đến địa điểm cất giấu chiếc xe máy nhằm bỏ trốn khỏi địa bàn thì bị lực lượng chức năng mật phục, bắt giữ. Tang vật thu giữ là một con dao Thái Lan và một chiếc quần dính máu…

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đang tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

