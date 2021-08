Bắt được hành khách sát hại tài xế taxi ở Nghệ An

Dân trí Chiều 20/8, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng sát hại tài xế taxi trên địa bàn huyện Anh Sơn vào chiều 19/8.

Chiếc taxi nằm lại bên đường.

"Công an đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1987), trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Hùng là đối tượng sát hại tài xế taxi trên địa bàn huyện Anh Sơn vào chiều 19/8. Vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục làm rõ", Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nói.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 16h ngày 19/8, lái xe taxi tên Tài (trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) điều khiển xe taxi mang BKS 37A-50.653 của hãng Lạc Hồng, chở khách lưu thông trên quốc lộ 7B.

Khi đi đến thôn Cẩm Hòa (xã Cẩm Sơn), anh Tài bất ngờ bị hành khách đi trên xe dùng hung khí tấn công. Nam tài xế mở cửa bỏ chạy ra nhưng đã gục chết trên đường, cách chiếc xe khoảng 30 m.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CTV).

Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Anh Sơn vào cuộc điều tra và đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Hùng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Duy