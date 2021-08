Tài xế taxi tử vong với nhiều vết máu, công an truy tìm hành khách đi xe

Dân trí Tối 20/8, ông Đậu Xuân Phú - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) cho PV Dân trí biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ trọng án.

Chiếc taxi nằm lại bên đường.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h cùng ngày, một chiếc taxi 37A-50.653 của hãng Lạc Hồng do nam tài xế trú ở xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) cầm lái, chở khách theo hướng thị trấn Cây Chanh đi xã Cẩm Sơn.

Khi đến quốc lộ 7B, thuộc địa phận xã Cẩm Sơn, nam tài xế này bị hành khách trên xe tấn công. Sau đó, nạn nhân có thể đã cố mở cửa bỏ chạy ra ngoài nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nhiều nên nạn nhân gục bên đường rồi tử vong. Hành khách đi trên xe taxi đã rời khỏi hiện trường.

"Một số người dân xung quanh cho biết, thời gian trên họ nghe tiếng hai người đàn ông to tiếng cãi nhau. Tuy nhiên, khi chạy ra xem thì chỉ thấy chiếc taxi đậu bên đường, gần đó là một người đàn ông tử vong, nhiều máu chảy trên người", ông Đậu Xuân Phú - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết.

Nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn, Công an tỉnh Nghệ An lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời truy bắt hung thủ gây án.

Tối 19/8, Công an huyện Anh Sơn ra thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn có đặc điểm như sau: Mặc quần bò xanh, áo phông trắng, dáng người mập, cao khoảng 1,6 m. Đối tượng sau khi gây án đã bỏ chạy bộ, khả năng có nhiều thương tích và vết máu trên người và quần áo.

Công an huyện Anh Sơn thông báo để toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết, nếu ai có thông tin liên quan đến đối tượng có đặc điểm nghi vấn vui lòng cung cấp cho Công an huyện Anh Sơn (Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn, điện thoại 0915.90.9595). Mọi thông tin liên quan của người cung cấp tin sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Nguyễn Duy