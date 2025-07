Độ thùng xe tải chở thuốc lá lậu qua Tây Ninh

Chiều 5/7, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Đặng Hoàng Giang (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) và Lê Minh Tân (30 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Theo công an, khoảng 7h ngày 4/7, Công an xã Mỹ Quý phối hợp với lực lượng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh tuần tra, kiểm soát địa bàn giáp biên giới.

Số thuốc lá lậu được phát hiện trên xe tải (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi đến khu vực ấp 2, xã Mỹ Quý, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển số 54Y-5962 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện thùng xe được lắp thêm vách ngăn. Nghi bên trong có cất giấu hàng phi pháp, lực lượng chức năng yêu cầu Giang và Tân mở vách ngăn, và phát hiện bên trong chứa 9.300 bao thuốc lá lậu.

Tại cơ quan công an, Giang và Tân khai nhận đã cải tạo thùng xe để vận chuyển thuê thuốc lá lậu, lấy tiền công.