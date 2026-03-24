Nghi đơn hàng có ma túy, tài xế công nghệ ở TPHCM chạy đến công an

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thanh Cường (29 tuổi, quê An Giang) cùng 5 đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Nguyễn Thanh Cường lúc bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 19/10/2023, anh Lê Mỹ T. (tài xế Lalamove) đến Công an quận Tân Phú cũ giao nộp một gói hàng bên trong chứa hơn 700gram ma túy. Anh khai số ma túy này của người khách tên “Hà Duy Phiên”, thuê vận chuyển từ cổng khu công nghiệp Xuyên Á đến một căn nhà trên địa bàn huyện Hóc Môn cũ.

Khi đến nơi, anh T. gọi điện cho người nhận nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ gói hàng chứa chất cấm, anh đã đến cơ quan công an trình báo. Qua truy xét, cơ quan chức năng xác định người sử dụng số điện thoại thuê vận chuyển là Nguyễn Thanh Cường.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của Cường tại Long An cũ, thu giữ gần 38kg ma túy các loại.

Liên quan vụ án, ngày 30/9/2023, Chi cục hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất qua soi chiếu phát hiện gần 4kg ma túy được cất giấu trong hai kiện hàng.

Kết quả điều tra xác định Cường là người gửi số hàng này cho một người đàn ông tại Australia. Mở rộng điều tra, Công an TPHCM bắt giữ thêm nhiều đối tượng là “chân rết” trong đường dây.

Quá trình điều tra, Cường khai nhận năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, có quen biết người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch).

Đầu tháng 9/2023, Cường liên lạc với Tuấn và được thuê nhận ma túy từ Campuchia đưa về Việt Nam cất giấu, bán lại kiếm lời.

Ngày 28/9/2023, theo chỉ đạo của Tuấn, Cường nhận một thùng hàng từ người đàn ông chưa rõ lai lịch tại khu vực quốc lộ 1K. Dù biết rõ bên trong chứa ma túy, Cường vẫn làm thủ tục gửi đi Australia.

Một phần tang vật của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 15/10/2023, Cường chở 6 thùng ma túy về phòng trọ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ cất giấu.

Chiều 19/10/2023, Cường tiếp tục đặt xe công nghệ Lalamove do anh Lê Mỹ T. nhận vận chuyển. Nghi ngờ hàng hóa là ma túy, tài xế đã trình báo công an.

Đối với các tài xế hãng Lalamove gồm Lê Mỹ T. và 4 người khác có hành vi nhận vận chuyển hàng hóa qua ứng dụng đặt xe của Cường, nhưng không biết bên trong các gói hàng có chứa ma túy; do đó cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.