Nghi án con tâm thần sát hại mẹ rồi nấu cháo gà cúng mẹ

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Chu Văn Ta (44 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người" xảy ra trên địa bàn xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Công an tạm giữ Chu Văn Ta để điều tra hành vi "Giết người" (Ảnh: B.H).

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian cùng mẹ làm rẫy tại xã Đắk Ngo, Chu Văn Ta (trú xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) có biểu hiện hoang tưởng vì luôn nghĩ rằng một số người cầm súng chĩa vào người mình dẫn đến hoảng sợ, không ngủ được. Sau đó, Ta chuẩn bị một đoạn cây dài khoảng 70 cm để đặt bên người mỗi khi đi ngủ.

Sáng 12/2, Ta thấy sợ hãi nên đi ra ngoài kiểm tra nhưng không thấy ai nên nghĩ những người đó đã bỏ đi. Khi vào nhà, Ta thấy bà Triệu Thị C. (71 tuổi, mẹ ruột của Ta) đang nằm trên phản gỗ có nói một số câu gì đó nhưng Ta nghe không rõ.

Do sợ bà C. nói chuyện thì những người cầm súng sẽ quay lại nên Ta dùng đoạn cây gỗ đánh vào đầu bà C. khiến nạn nhân nằm ngất xỉu. Sau đó, bà C. tỉnh lại thì Ta tiếp tục dùng cây đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi biết bà C. đã chết, Ta làm thịt gà nấu cháo để cúng mẹ của mình.

Được biết, Ta có biểu hiện bị bệnh thần kinh, hoang tưởng từ nhiều năm qua và từng đi khám, uống thuốc điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2. Trước đó, Ta cũng đã nhiều lần tự hủy hoại bản thân nhưng đã được người nhà phát hiện kịp thời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.