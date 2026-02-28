Nghe lời người lạ, 5 nữ sinh rủ nhau bỏ học đi làm thuê

Sáng 28/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Minh Tân vừa kịp thời ngăn chặn 5 nữ sinh (đều 14 tuổi) bị dụ dỗ rời khỏi địa phương đi làm thuê.

5 nữ sinh bị người lạ rủ rê đi làm thuê (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, khoảng 9h ngày 26/2, cảnh sát tiếp nhận tin báo về việc các nữ sinh trên bị một người lạ sử dụng mạng xã hội rủ rê, lôi kéo đi làm thuê tại tỉnh Bắc Ninh. Theo cảnh sát, thời điểm tiếp nhận thông tin, 5 em học sinh đã bỏ trốn khỏi trường học và bắt xe khách đi xuống Hà Nội.

Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo trẻ em tham gia lao động khi chưa đủ tuổi quy định, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và tương lai trẻ em, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, tìm kiếm các nữ sinh.

Tới khoảng 21h30 cùng ngày (26/2), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hà Nam 2, tỉnh Ninh Bình đã xác định được 5 nữ sinh nêu trên đang ở phường Hà Nam 2, cảnh sát đã đưa các cháu về với gia đình.