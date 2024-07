Ngày 7/7, lãnh đạo UBND xã Diễn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày trên địa bàn xã này xảy ra việc 2 chủ máy gặt cạnh tranh dẫn đến đánh nhau.

Chị H.T.S. (trú xã Diễn Mỹ, Diễn Châu) cho biết, sáng cùng ngày, bố chị là ông H.N.H. (SN 1964, chủ máy gặt) được người dân ở xóm Gia Nghi, xã Diễn Phong gọi đến gặt lúa chét (lúa lên lần 2).

Ruộng lúa nơi xảy ra sự việc đánh nhau giữa hai người (Ảnh: Hoàng Sơn).

Khi ông H. đưa máy đến ruộng lúa để làm việc, có thêm một máy gặt của 2 thanh niên ở xã Diễn Yên (Diễn Châu) cũng đến. Lúc này, cả 2 bên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau.

"Bố của tôi bị 2 thanh niên đánh, dí xuống ruộng lúa dẫn đến chảy máu ở mặt. Có rất nhiều người dân chứng kiến sự việc", chị S. nói.

Sau đó, người dân đã báo sự việc nêu trên lên Công an xã Diễn Phong.

Một cán bộ Công an xã Diễn Phong cho biết, đã mời 2 bên lên trụ sở làm việc. Do cả 2 bên không chấp nhận hòa giải nên sự việc được chuyển hồ sơ lên Công an huyện Diễn Châu tiếp tục giải quyết.