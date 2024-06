Nam thanh niên rao bán giống sâm Ngọc Linh giả trên mạng xã hội

Ngày 19/6, Công an tỉnh Kon Tum thông tin vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.C. (SN 1996, trú tại xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, tháng 3 vừa qua, công an phát hiện trang fanpage trên mạng xã hội facebook có tên "Trung tâm Giống cây Trồng Tỉnh Kontum" thường xuyên đăng tải các hình ảnh, video quảng cáo bán cây giống sâm Ngọc Linh và củ sâm Ngọc Linh có địa chỉ ở xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Theo thông tin trang mạng nêu trên đăng tải, mỗi cây giống sâm Ngọc Linh loại 2 năm tuổi được bán với giá 30.000-50.000 đồng, rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thực tế trên thị trường. Nhận thấy vụ việc có nhiều nghi vấn, Công an tỉnh Kon Tum chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ điều tra.

Thanh niên đã lập trang fanpage "Trung tâm Giống cây Trồng Tỉnh Kontum" để bán giống sâm Ngọc Linh giả (Ảnh: UBND huyện Tu Mơ Rông).

Qua xác định, người trực tiếp quản lý và sử dụng trang "Trung tâm Giống cây Trồng Tỉnh Kon Tum" là L.V.C. Đối tượng còn sử dụng sim điện thoại không chính chủ để tạo tài khoản Zalo, tự xưng là người dân xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông để giao dịch với khách hàng có nhu cầu cây giống và củ sâm Ngọc Linh.

Tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện L.V.C. chuyển đơn hàng 150 cây giống "sâm Ngọc Linh" bán cho 1 người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum.

Kết quả kiểm định cho thấy, toàn bộ 150 cây giống sâm mang nhãn mác "sâm Ngọc Linh Kon Tum" trong đơn hàng do L.V.C. bán không phải là sâm Ngọc Linh. Tại cơ quan công an, C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo C., từ năm 2023 đến nay, đối tượng nhiều lần liên hệ với Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1978, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để nhập cây giống sâm có nguồn gốc từ Trung Quốc, mang đặc điểm nhận dạng giống với sâm Ngọc Linh trồng ở tỉnh Kon Tum để rao bán trên mạng xã hội facebook nhằm thu lợi bất chính.