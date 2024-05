Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phú (SN 1996, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 29/4, Tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Đại Lộc đang làm nhiệm vụ trên đường ĐT609B, xã Đại An, phát hiện Nguyễn Văn Phú điều khiển mô tô biển kiểm soát 92F4-1941, không đội mũ bảo hiểm, vừa điều khiển xe vừa rồ ga đi theo hướng thị trấn Ái Nghĩa đến huyện Duy Xuyên.

Đối tượng Nguyễn Văn Phú (Ảnh: Công an huyện Đại Lộc).

Tổ công tác đã dừng phương tiện và yêu cầu Nguyễn Văn Phú thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Tuy nhiên Phú không chấp hành, đồng thời có lời nói khiêu khích các cán bộ trong tổ tuần tra kiểm soát.

Lực lượng của tổ tuần tra kiểm soát kiên trì thuyết phục, giải thích cho Nguyễn Văn Phú hiểu và chấp hành việc kiểm tra nhưng Phú không chấp hành mà tiếp tục có lời nói lăng mạ, xúc phạm các cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ, đồng thời có hành động 2 lần nắm cổ áo của cán bộ trong tổ công tác.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tổ tuần tra kiểm soát phối hợp với lực lượng Công an huyện Đại Lộc đã khống chế Nguyễn Văn Phú, đồng thời lập biên bản tạm giữ phương tiện, bắt người phạm tội quả tang và đưa về trụ sở Công an xã Đại An tiếp tục làm việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phú để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.