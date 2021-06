Nam thanh niên lên mạng mua súng, đạn về chế lại để bán kiếm lời

Dân trí Mua súng, đạn trên mạng xã hội, Nghĩa đem về độ, chế lại và rao bán để kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 8/6, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) lấy lời khai đối với Lê Trọng Nghĩa (28 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để làm rõ hành vi tàng trữ súng, đạn.

Đối tượng Nghĩa tại trụ sở công an.

Trước đó, chiều ngày 4/6, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh phối hợp với tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phát hiện Nghĩa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi.

Đến chân cầu Thanh Đa (phường 26, quận Bình Thạnh), tổ công tác yêu cầu Nghĩa dừng xe để kiểm tra. Nam thanh niên không xuất trình được giấy phép lái xe nên tổ công tác đưa về trụ sở để làm rõ.

Qua đấu tranh, công an xác định Nghĩa có tàng trữ vũ khí trái phép tại căn nhà trong hẻm trên đường Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận.

Súng, đạn được tìm thấy tại nơi ở của đối tượng Nghĩa.

Kiểm tra nơi ở của Nghĩa, công an thu giữ 5 cây súng ngắn, 1 cây súng dài, nhiều dao, đạn và bình xịt hơi cay.

Bước đầu, Nghĩa khai nhận toàn bộ súng, đạn, vũ khí nói trên được mua trên mạng xã hội. Sau đó, Nghĩa độ, chế lại và bán kiếm tiền lời. Ngoài ra, đối tượng này cũng dương tính với ma túy.

Hoàng Thuận