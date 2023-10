7 thanh thiếu niên hành hung khiến thiếu niên 15 tuổi phải sống thực vật

Ngày 4/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Thuận Châu đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi Giết người.

7 đối tượng này gồm: Quàng Văn Hân, Cà Việt Hưng, Lò Văn Hà (cùng 15 tuổi), Lò Văn Khuyên (17 tuổi), Lò Văn Khanh (16 tuổi), Cà Văn Nhật, Lò Văn Duy (14 tuổi); tất cả cùng trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

5 trong số 7 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Thuận Châu).

Trước đó, vào ngày 2/4, nhóm đối tượng trên dùng gậy gỗ chặn đánh một nhóm thanh niên khác (sống tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu) khi nhóm này đi qua xã Púng Tra, huyện Thuận Châu.

Hậu quả vụ hành hung tập thể khiến một người trong nhóm thanh niên sống tại xã Chiềng Bôm là Lò Văn N. (15 tuổi) bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 99%, gây di chứng sống thực vật.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.