Nam thanh niên đâm chết chồng của bạn gái ở TPHCM

Ngày 30/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Văn Trọng (29 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội Giết người.

Bị cáo Đoàn Văn Trọng tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tại tòa, bị cáo Trọng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Qua quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy vẫn còn một số vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa; thời gian mở lại sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội, Trọng quen biết chị L. khi người này đang làm thủ tục ly hôn với chồng là anh P.. Sau đó, Trọng và chị L. nảy sinh tình cảm, rồi sống chung tại phường Dĩ An, TPHCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương).

Ngày 27/6/2024, phát hiện bạn gái nhắn tin với anh P., Trọng mang dao đi “nói chuyện”. Đến rạng sáng hôm sau, bị cáo tìm đến nhà anh P. và hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi; Trọng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh P. tử vong, đồng thời gây thương tích 50% cho một người khác.