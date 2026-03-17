Sát hại bạn nhậu rồi cướp tài sản ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án tử

Chiều 17/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Văn Bảo (39 tuổi, ngụ Tây Ninh) mức án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 22/8/2024, anh Bùi Thanh T. cùng bị cáo tổ chức uống bia tại phòng trọ ở quận 12 (cũ). Trong lúc ăn nhậu, giữa Bảo và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Bị cáo đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Bảo lấy điện thoại của anh T. mang ra đầu hẻm đập nát, vứt bỏ rồi bỏ trốn. Đến ngày 29/8/2024, Bảo về quê và được người thân động viên ra đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mang tính chất côn đồ, phạm nhiều tội cùng lúc và có nhân thân xấu. Tòa cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên quyết định tuyên mức án cao nhất.