Nam sinh lớp 10 lái xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố ở Huế

Ngày 6/5, Công an thành phố Huế thông tin, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong dịp lễ 30/4-1/5.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và tổ công tác xử lý tội phạm đường phố, ra quân tuần tra kiểm soát, phòng, chống nạn đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn.

Cơ quan chức năng thành phố Huế lập biên bản, xử lý trường hợp nam sinh lớp 10 lái xe lạng lách, đánh võng trên đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ ngày 29/4 đến ngày 4/5, các lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 79 trường hợp vi phạm, với các lỗi liên quan nồng độ cồn, ma túy, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Đáng chú ý, chiều 30/4, trên tuyến tỉnh lộ 28, đoạn thuộc địa phận phường Thuận An, quận Thuận Hóa, lực lượng Công an thành phố Huế phát hiện em N.H.Đ. (SN 2009, trú tại đường Ngự Bình, quận Thuận Hóa, học sinh lớp 10), điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng trên đường, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Huế, tổ phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép vừa công khai kết hợp hóa trang, tuần tra liên tục từ 21h hôm trước đến 2h30 ngày hôm sau, trên các tuyến đường trọng điểm như Võ Nguyên Giáp, tỉnh lộ 28, Hoàng Quốc Việt, Tố Hữu, Bùi Thị Xuân, Kim Long, khu vực cầu Nguyễn Hoàng,… thuộc địa bàn 2 quận Thuận Hóa và Phú Xuân.

Lực lượng chức năng tập trung tuần tra, xử lý các đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên có hành vi tụ tập, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, nẹt pô, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.