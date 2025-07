Nam sinh 17 tuổi bị "bắt cóc online" để tống tiền bố mẹ

Theo Công an Quảng Ninh, ngày 17/7, chị N.T.L. (SN 1983, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh sau khi con trai chị là H.Đ.M. (SN 2007) được hỗ trợ trở về an toàn, thoát khỏi một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Theo trình báo, khoảng 15h30 ngày 15/7, chị L. nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ Zalo với nội dung con trai bị bắt cóc, yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để chuộc người. Kèm theo đó là hình ảnh M. bị giữ, lời lẽ đe dọa, uy hiếp tinh thần.

Các đối tượng làm giả lệnh bắt giữ và ngụy tạo tình huống ép nạn nhân thông tin về gia đình để chuyển tiền (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát hình sự sau khi tiếp nhận tin báo đã phối hợp Công an phường Hồng Gai và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, đánh giá đây là vụ lừa đảo có tính chất nghiêm trọng, sử dụng công nghệ cao. Các đối tượng lên kịch bản tỉ mỉ, tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân làm theo chỉ dẫn để gia đình tin vào việc bắt cóc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã hướng dẫn gia đình trấn an M., đồng thời đấu tranh tâm lý gián tiếp với các đối tượng. Đến khoảng 18h cùng ngày, M. được tìm thấy an toàn và đưa về nhà.

Làm việc với công an, M. cho biết nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an, thông báo em liên quan đến vụ rửa tiền tại Hải Phòng. Sau đó, đối tượng mời M. tham gia một cuộc họp qua Zoom với hai tài khoản ghi “Bộ Công an” và “Viện Kiểm sát”, đưa ra “lệnh bắt giữ” và yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Trong trạng thái hoang mang, M. bị yêu cầu đến một nhà nghỉ thuê phòng riêng, không liên lạc với ai và chờ "làm việc với cơ quan chức năng".

Khoảng 12h cùng ngày, M. vào nhà nghỉ, gọi điện cho mẹ nói dối rằng em nợ tiền do đánh bạc online và cần được chuyển tiền gấp. Khi không được đáp ứng, nhóm lừa đảo yêu cầu M. nói rằng đang bị bắt cóc.

Các đối tượng còn sử dụng tài khoản Zalo của M. và các số điện thoại khác nhắn tin đe dọa mẹ em, yêu cầu chuyển tiền, tạo dựng hiện trường giả khiến gia đình tin rằng con mình đang bị khống chế thực sự.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, nhất là học sinh, sinh viên và phụ huynh, cần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ xưng danh công an, viện kiểm sát; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin; đặc biệt chú ý nếu bị yêu cầu giữ bí mật, gọi video có người mặc sắc phục, gửi lệnh bắt hoặc yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp.