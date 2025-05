Nam bảo vệ nghĩa trang ở Bình Dương bị sát hại

Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, đang truy bắt nghi can sát hại một nam bảo vệ của nghĩa trang tại TP Dĩ An.

Công an có mặt tại nghĩa trang để điều tra vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, gần 23h ngày 30/4, một người đàn ông đi xe máy đến nghĩa trang trên đường Thống Nhất, phường Bình Thắng (TP Dĩ An).

Tại đây, ông T.D.L. (54 tuổi, ngụ TP Dĩ An, nhân viên bảo vệ nghĩa trang) mở cửa cho người này vào trong. Lúc này, hai người đứng lại nói chuyện ở khu vực gần phòng bảo vệ được một lúc và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Người đàn ông đã dùng hung khí tấn công liên tiếp vào vùng đầu và tay của ông L. khiến nạn nhân bị thương nặng. Ông L. được đồng nghiệp phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện; nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường.

"Tôi đang ngủ thì nghe tiếng chửi nhau, tôi ra xem và thấy ông L. cùng người đàn ông kia đang giằng co, tôi chạy ra ngoài nhờ người dân gọi điện báo cho công an, nhưng nghi can đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường", đồng nghiệp của nạn nhân kể lại.

Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an phường Bình Thắng đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy xét thủ phạm.