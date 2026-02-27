Mượn xe máy của anh ruột đi cướp

Ngày 27/2, Công an xã Thăng An và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Công Toàn (SN 1997, trú thôn Bình Túy, xã Thăng An, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Khoảng 10h45 ngày 26/2, Công an xã Thăng An tiếp nhận tin báo của bà H.T.T. (SN 1969, trú tại xã Xuân Phú, Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng cướp tài sản tại thôn Bình Hòa, thuộc địa bàn xã.

Đối tượng Nguyễn Công Toàn và tài sản cướp được (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thăng An báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cùng phối hợp triển khai truy xét đối tượng gây án.

Sau hơn 2 giờ truy xét quyết liệt, đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng công an đã xác định Toàn là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và triệu tập về công an xã làm việc.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ của cán bộ điều tra, Toàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, khoảng 9h15 ngày 26/2, Toàn đi xe máy của anh ruột từ nhà tại xã Thăng An, sang xã Xuân Phú với mục đích tìm nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến khu vực đường nội bộ thuộc thôn Bình Hòa (xã Thăng An), Toàn phát hiện bà T. đang điều khiển xe máy một mình, đối tượng quay xe đuổi theo, áp sát làm nạn nhân ngã xuống lề đường, khống chế và yêu cầu đưa vàng.

Do hoảng sợ, bà T. đã giao 2 nhẫn vàng và một điện thoại di động. Chưa dừng lại, Toàn mở cốp xe của nạn nhân lấy một túi xách bên trong có một dây chuyền, một nhẫn, số tiền hơn 1,7 triệu đồng cùng một số giấy tờ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Di chuyển đến khu vực nghĩa địa thuộc xã Thăng An, Toàn mở túi xách kiểm tra tài sản, sau đó lấy các tài sản có giá trị, đốt toàn bộ giấy tờ cùng túi xách nhằm xóa dấu vết. Riêng điện thoại di động của nạn nhân, đối tượng vứt vào bụi rơm trên đường về nhà.

Toàn bộ tang vật vụ án đã được công an tạm giữ, niêm phong, lập biên bản theo đúng quy định pháp luật.