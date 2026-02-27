Hai người lạ đi nhầm xe máy suốt 7 ngày Tết

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Hồng Gai vừa tổ chức trao trả xe máy cho đúng chủ sở hữu trong vụ nhầm lẫn hi hữu.

Theo trình báo, chiều 23/2 (mùng 7 Tết), ông Ngô Quốc Trị, 69 tuổi, trú phường Cao Xanh, đến công an phường trình báo việc đi nhầm xe. Trước đó ngày 16/2 (29 Tết), ông mượn xe biển kiểm soát 14T4-1178 của cháu trai là anh Luyện Tuấn Anh để đi mua hoa tại khu 1, phường Cao Xanh.

Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả lại phương tiện cho đúng chủ sở hữu (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng thời điểm, anh Hoàng Văn Chuyền, 41 tuổi, trú tại Ninh Bình, cũng đến mua hàng và sử dụng xe mô tô có đặc điểm tương tự. Do hai xe có hình dáng, màu sắc giống nhau và chìa khóa vẫn khởi động được, anh Chuyền đã điều khiển nhầm xe của ông Trị rời đi sau khi thanh toán.

Ông Trị không phát hiện sự việc do là xe mượn và vẫn sử dụng chìa khóa bình thường. Đến khi trả xe cho anh Tuấn Anh, ông mới phát hiện nhầm lẫn và trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Gai triển khai xác minh, nhanh chóng xác định người điều khiển phương tiện đi nhầm, liên hệ và tổ chức trao trả xe cho đúng chủ sở hữu.

Từ vụ việc, công an khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ biển kiểm soát và đặc điểm phương tiện trước khi điều khiển. Người dân nên trang bị thêm khóa càng, khóa chống trộm để hạn chế nhầm lẫn và phòng ngừa rủi ro.