Mua máy in, sản xuất tiền giả trong phòng trọ

Ngày 5/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hiếu (36 tuổi, thường trú ở xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Lực lượng chức năng làm việc với Hiếu (áo phông trắng) (Ảnh: CTV).

Những ngày gần đây Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện có tiền giả xuất hiện trên địa bàn. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định Hiếu là đối tượng phát tán lượng tiền giả nói trên.

Chiều 3/4, lực lượng chức năng tỉnh Trà Vinh ập vào kiểm tra một nhà trọ ở huyện Cầu Kè, bắt quả tang Hiếu đang in ấn tiền giả.

Lực lượng chức năng thu giữ lượng tiền giả cùng công cụ sản xuất tiền giả trong phòng trọ của Hiếu (Ảnh: CTV).

Trong phòng trọ Hiếu thuê, công an thu giữ lượng lớn tiền giả nhiều mệnh giá, phôi tiền giả và một máy in màu. Đối tượng thừa nhận hành vi, khai đã mua máy in được khoảng 10 ngày nay với mục đích để làm tiền giả.

Hiện Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.