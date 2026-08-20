Mua 13 miếng vàng giả để lừa người thua tiền ảo 68 tỷ ở Lâm Đồng

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã ra lệnh giữ, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Anh Tiến (SN 1992, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phạm Anh Tiến bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Đức Bảo).

Trước đó, vào ngày 29/7, một phụ nữ mang 3 lượng vàng miếng có dán giấy ghi nội dung “Kho bạc Nhà nước Việt Nam” đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt cầm cố. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chủ tiệm trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Vào cuộc xác minh, công an xác định Phạm Anh Tiến có liên quan nên thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra theo quy định.

Theo kết quả điều tra, năm 2023, Tiến cùng một phụ nữ tên Mười đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ tổng cộng 68 tỷ đồng. Biết bà Mười nợ nần, bị kiện cáo và hoang mang vì khoản tiền đã mất, Tiến lợi dụng việc này để thực hiện kế hoạch lừa đảo.

Các miếng vàng giả là tang vật vụ án (Ảnh: Đức Bảo).

Sau khi lập nhiều tài khoản Zalo, vào vai cán bộ Kho bạc Nhà nước, Tiến kết nối với bà Mười và đưa ra các thông tin về việc có thể lấy lại số tiền ảo mà bà đã mất, giúp bà lấy được vàng thanh lý từ kho bạc.

Giữa tháng 7, Tiến mua 13 miếng vàng giả với giá hơn 3,7 triệu đồng rồi giao cho bà Mười cùng thông tin “vàng của kho bạc lấy ra”. Tiến hướng dẫn bà Mười mang số vàng này đi cầm cố để lấy tiền, đồng thời cũng thỏa thuận việc chia tiền sau khi thực hiện các phi vụ.

Cho rằng số vàng trên là thật, bà Mười đã mang 9 lượng vàng đi cầm cố. Hiện, công an chưa công bố thông tin số tài sản mà Tiến chiếm đoạt.