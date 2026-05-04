Thanh niên nhận làm thủ tục đất đai rồi chiếm đoạt tài sản ở Lâm Đồng

Ngày 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Duy Hoài (SN 1993, trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Duy Hoài tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vào tháng 11/2025, Võ Duy Hoài nhận làm thủ tục tách thửa đất cho bà L.T.L (SN 1984, trú tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) nhưng không thực hiện theo quy trình của cơ quan Nhà nước. Hoài tạo lòng tin với bà L., nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của người này.

Sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bà L. (sổ đỏ), Hoài không nộp vào cơ quan chức năng để làm thủ tục mà mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ.

Đến ngày 22/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Hoài để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.