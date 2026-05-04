Người phụ nữ ở Lâm Đồng làm giả sổ đỏ để vay tiền

Ngày 4/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phiến (SN 1965, trú tại phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Thị Phiến bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo công an, vào tháng 9/2019, Phiến nợ tiền của nhiều người, nhưng không còn khả năng chi trả. Bị can đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả giấy tờ để vay tiền.

Người này đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên Nguyễn Thị Phiến rồi thế chấp, vay của bà N.T.L. 550 triệu đồng. Sau khi vay được tiền, Phiến chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan công an, bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, đang điều tra, mở rộng vụ án.