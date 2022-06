Một phụ nữ bị "bạn người nước ngoài" lừa nửa tỷ đồng

Ngày 3/6, Công an huyện An Lão (Bình Định) xác nhận đơn vị đang xác minh, làm rõ đơn trình báo của chị Đ.T.H.H. (47 tuổi, trú xã An Hòa, huyện An Lão) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, tin nhắn ngày càng phức tạp (Ảnh: Internet).

Theo đơn trình báo, đầu tháng 4 vừa qua, chị H. kết bạn với tài khoản Facebook Paulino Jeff tự xưng đang ở nước ngoài cần về Việt Nam sinh sống, muốn gửi tiền nhờ chị H. mua giúp nhà, đất khoảng 2 tỷ đồng.

Người này xin số căn cước công dân, số điện thoại của chị H. để chuyển tiền về và hứa tặng chị H. một món quà.

Ngày 10/5, có một phụ nữ gọi điện thông báo có gói hàng gửi từ nước ngoài về đến Hải quan Việt Nam, yêu cầu chị H. nộp phí hải quan 36 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng để nhận hàng.

Tiếp đó, người phụ nữ tự xưng là Hải quan Việt Nam nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu chị H. chuyển thêm tiền. Từ ngày 10/5 - 18/5, chị H. đã chuyển tổng cộng 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng trên.

Sau khi nhận tiền, người phụ nữ trên cắt đứt liên lạc. Biết mình bị lừa nên chị H. đến Công an huyện An Lão trình báo vụ việc.

Theo Công an tỉnh Bình Định, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, xảy ra ở thị xã Hoài Nhơn 5 vụ, huyện An Lão 3 vụ, TP Quy Nhơn 2 vụ, thị xã An Nhơn và các huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạnh mỗi nơi 1 vụ.