Mẹ bé gái 8 tuổi bị bạo hành gửi đơn đề nghị khởi tố chồng cũ

Dân trí Chị H. cho rằng ông Th. biết Trang hành hạ con gái ruột nhưng không ngăn cản nên đề nghị cơ quan công an áp dụng biện pháp tạm giam, xử lý nghiêm ông này về hành vi giết người, không tố giác tội phạm.

Ngày 29/12, chị N.T.H. (36 tuổi), mẹ cháu N.T.V.A. (8 tuổi) cùng anh trai là anh Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi) gửi đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và ông N.K.T.Th. (36 tuổi) về 3 hành vi.

Cụ thể, gia đình cháu A. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM và Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trang và ông Th. về hành vi giết người; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; không tố giác tội phạm.

Chị H. gửi đơn tố cáo, yêu cầu khởi tố chồng cũ về 3 hành vi do liên quan đến cái chết đầy đau đớn của con gái.

Trong đơn, chị H. cho biết, chị kết hôn với ông Th. vào năm 2011 và có với nhau 2 đứa con; cháu A. là con gái đầu lòng.

Năm 2020, cả 2 ly hôn do ông Th. ngoại tình, quan hệ tình cảm bất chính với đối tượng Trang. Sau đó, ông Th. đưa cháu A. về chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) sống chung với Trang, còn chị H. nhận nuôi bé trai là em của cháu A.

Kể từ khi đường ai nấy đi, ông Th. cấm cản chị H. gặp cháu A.. Hơn một năm qua, chị H. chỉ được gặp cháu A. 2-3 lần và lần gần nhất là vào tháng 10/2020.

Theo chị H., do ông Th. ngăn cản không cho chị gặp cháu A. nên một năm qua chị không biết tình trạng của con mình. Khi cháu A. chết do phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể thì chị nghi ngờ ông Th. và Trang hành hạ cháu.

Cây gậy gỗ mà bà Trang dùng để đánh cháu A. (Ảnh Công an cung cấp).

"Lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím thì chỉ có ông Th. và bà Trang đã hành hạ, đánh đập cháu đến chết. Vì đây là hai người duy nhất chung sống, trông nom cháu. Tôi thật sự không dám tưởng tượng con tôi đã phải hứng chịu những đòn roi dã man, khủng khiếp đến cỡ nào", chị H. viết trong đơn.

Chị H. cho rằng, ông Th. biết rõ Trang đánh đập, hành hạ cháu A. trong thời gian dài nhưng không đứng ra bảo vệ, không hề có thái độ ngăn cản, đưa con đi chữa trị, khiến cháu phải chịu đựng sự đau đớn quá mức, ra đi trong tuyệt vọng.

"Là một người mẹ, tôi hết sức đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh về vết bầm tím trên người con gái. Càng đau lòng hơn, chính bố ruột của cháu có thái độ che giấu, để mặc cho một người phụ nữ khác đánh đập, hành hạ con của mình", chị H. bức xúc.

Do đó, chị H. đề nghị cơ quan chức năng khởi tố, áp dụng biện pháp tạm giam ông Th., đồng thời xử lý nghiêm người này cùng Trang về 3 hành vi trên để giành lại phần nào công bằng cho cháu A., để cháu được yên tâm nhắm mắt.

Đối tượng Trang tại căn hộ xảy ra vụ việc (Ảnh Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn phường 22 (quận Bình Thạnh) cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn nghi do bị đánh đập, bạo hành.

Sau đó, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 đã có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan.

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trang thừa nhận nhiều lần dùng roi mây, gậy gỗ đánh đập bé A. khi cháu làm bài sai.

Riêng ông Th. được Công an quận Bình Thạnh cho tại ngoại và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện người này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hoàng Thuận