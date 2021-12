Bắt tạm giam "mẹ kế" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

Dân trí Cơ quan công an bắt tạm giam Võ Nguyễn Quỳnh Trang để điều tra, làm rõ về hành vi hành hạ người khác dẫn đến cái chết của cháu gái 8 tuổi ngụ tại chung cư Sài Gòn Pearl (phường 12, quận Bình Thạnh).

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Nạn nhân là bé gái N.T.V.A. (8 tuổi), con riêng của ông N.K.T.Th. (36 tuổi, ngụ quận 1) - chồng sắp cưới của bà Trang. Cả 3 người đang sinh sống tại tòa Topaz 2 chung cư Sài Gòn Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Bà Trang bạo hành bé A. khiến nạn nhân tử vong (Ảnh Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 22/12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn phường 22 (quận Bình Thạnh) vừa cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn nghi do bị đánh đập, bạo hành.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 đã có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan.

Từ các thông tin thu thập được, ngày 23/12, Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp đối với bà Trang để điều tra, làm rõ hành vi hành hạ người khác.

Liên quan đến vụ việc, tối 27/12, người thân và cư dân tại chung cư nơi cháu A. sinh sống đã làm lễ tưởng niệm vì sự ra đi đầy đau đớn, thương tâm của nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Quang Vinh (bác ruột cháu A.) cho biết, cả gia đình đau xót trước sự ra đi đột ngột của cháu gái. "Chúng tôi làm lễ tưởng niệm mong cháu ra đi thanh thản", anh Vinh chia sẻ.

Theo anh Vinh, chị N.T.H. (36 tuổi, em gái anh Vinh) kết hôn với ông Th. và có với nhau 2 đứa con. Cháu A. là con đầu.

Năm 2020, cả 2 ly hôn. Ông Th. được nuôi cháu A., còn chị H. nuôi đứa con sau. "Ly hôn xong, ông Th. đưa cháu A. về chung cư ở quận Bình Thạnh sống chung với bà Trang và cấm em gái tôi gặp con của mình. Lần gặp gần nhất là vào tháng 10/2020", anh Vinh cho hay.

Người thân làm lễ tưởng niệm cháu A. vào tối 27/12 (Ảnh: A.X.).

Còn theo chị T.L. (hàng xóm) cho biết, thời gian gần đây, cư dân sống cùng tầng thường nghe tiếng động mạnh, la hét, đập phá đồ đạc xuất phát từ căn hộ của ông Th.. Tuy nhiên, chủ các căn hộ xung quanh nghĩ ông Th. và bà Trang cãi vã vì mâu thuẫn tình cảm.

"Tôi nghĩ họ cãi vã rồi đập phá đồ đạc chứ không nghĩ cháu A. bị bạo hành. Nếu biết sớm thì chúng tôi sẽ có biện pháp can thiệp rồi", chị L. bức xúc.

Trong ngày 27/12, chị H. đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo ông Th. và bà Trang đã bạo hành dẫn đến cái chết thương tâm của cháu A..

Trong đơn tố cáo, chị H. cho biết nguyên nhân ly hôn là do ông Th. ngoại tình, quan hệ bất chính với bà Trang.

Theo chị H., do ông Th. ngăn cản không cho gặp cháu A. nên một năm qua chị không biết tình trạng của con mình. Do đó, cháu A. chết do phù nền phổi, có nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể thì chị nghi ngờ ông Th. và bà Trang hành hạ cháu.

"Gia đình chúng tôi rất căm phẫn đối với việc hành hạ của ông Th. và người tình đối với con gái tôi. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Th. và bà Trang, đã bạo hành dẫn đến cái chết của cháu A.", chị H. viết trong đơn.

Hoàng Thuận