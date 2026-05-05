Khởi tố hai thanh niên dùng dao đuổi chém người ở Tây Ninh

Ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quốc Tuấn (19 tuổi) và Đoàn Minh Trí (21 tuổi, cùng ngụ xã An Ninh) để điều tra về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan công an, ngày 14/9/2025, Tuấn và Trí uống bia tại nhà anh L. (29 tuổi, ngụ ấp An Thạnh, xã An Ninh). Thời điểm này, hai người thấy anh N.T.K. (20 tuổi, ngụ cùng xã An Ninh) và V.T.D. (21 tuổi, ngụ xã Phước Chỉ) cùng hai người khác lái xe máy đi ngang.

Trí ra rủ nhóm của anh K. vào nhà uống bia làm quen. Sau một lúc, hai bên xảy ra bất đồng lời nói dẫn đến mâu thuẫn, nhóm của anh K. đứng dậy rời đi.

Do có hơi men, không kiềm chế được bực tức, Trí rủ Tuấn cầm dao, lái xe máy truy đuổi nhóm anh K. để chém trả thù. Khi chặn được, Trí dùng dao chém vào tay anh K. và anh D., sau đó ném con dao gây án vào bụi cây ven đường nhằm phi tang.

Kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của anh K. là 2%, anh D. là 5%. Cả hai không yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan công an xác định con dao nêu trên thuộc danh mục vũ khí thô sơ, nhưng bị các đối tượng sử dụng để gây thương tích cho người khác nên được xác định là vũ khí quân dụng.