Mâu thuẫn gia đình, bố dùng dao đâm chết con ruột ở Hưng Yên

Ngày 19/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Xuân Cửu (66 tuổi, ở thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi đâm chết con ruột của mình.

Khu vực hiện trường vụ án (Ảnh: H.P.).

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 18/7, tại gia đình anh Đinh Quốc L. (42 tuổi ở thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), do mâu thuẫn gia đình, ông Đinh Văn Cửu (bố đẻ anh L.) đã dùng dao đâm vào bụng, cổ anh L.

Sau đó, anh Long được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) cấp cứu thì tử vong. Sau khi gây án, ông Đinh Văn Cửu ra đầu thú tại Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra, xác minh, xử lý.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Xuân Cửu về hành vi Giết người.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.