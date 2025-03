Mạo danh bác sĩ lừa tình và tiền nhiều cô gái ở TPHCM

Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC01) đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Nguyễn Quán Hùng (SN 1994, quê Hải Phòng) thực hiện.

Theo cảnh sát, hồi tháng 1, chị H.T.M. (SN 1996, ngụ quận Phú Nhuận) quen biết với Hùng thông qua mạng xã hội. Thời điểm đó, Hùng "nổ" rằng, anh ta là du học sinh ở nước ngoài về, mạo danh bác sĩ đang hành nghề. Bị can còn làm giả một số giấy tờ, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và hứa hẹn tiến đến hôn nhân với chị M.

Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân, Hùng mượn của chị M. 200 triệu đồng. Đến hẹn trả tiền, Hùng viện nhiều lý do để lảng tránh rồi chiếm đoạt số tiền trên. Nạn nhân đã đến Công an TPHCM trình báo.

Ngoài chị M., cơ quan điều tra tiếp nhận thêm đơn của 2 bị hại tố cáo Hùng về hành vi tương tự, với số tiền hàng chục triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quán Hùng. Đồng thời, đơn vị đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng này liên hệ Công an TPHCM để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.