Mặc áo mưa đi trộm tiệm vàng để trả nợ

Ngày 5/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Huy (20 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 29/10, Nguyễn Thành Huy đột nhập vào một tiệm vàng ở xã Nghi Xuân (Nghi Lộc) trộm số vàng, bạc và đồng hồ trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Nguyễn Thành Huy bị bắt giữ sau 48 giờ thực hiện vụ trộm ở tiệm vàng (Ảnh: Công an Nghi Lộc).

Sau 48 giờ kể từ khi nhận được trình báo của bị hại, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã khoanh vùng được đối tượng và tập trung đấu tranh.

Ban đầu, Huy khai báo quanh co, chối tội, tuy nhiên, sau đó nam thanh niên đã thừa nhận một mình gây ra vụ trộm tiệm vàng nói trên để trả nợ. Để tránh bị phát hiện, Huy mặc áo mưa, trùm đầu, mang khẩu trang khi gây án.

Sau khi lấy trộm 37 dây chuyền vàng, 7 lắc vàng, 2 nhẫn bạc, 1 dây chuyền bạc và 3 đồng hồ, Huy chia nhỏ ra cất giấu ở nhiều nơi khác nhau, tìm cơ hội tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đang trưng cầu giám định tài sản, hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Huy về tội Trộm cắp tài sản.