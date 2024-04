Lý do phục hồi điều tra vụ án liên quan cựu Bí thư thị xã Bến Cát

Chiều 23/4, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Bình Dương, Công an Bình Dương và VKSND tỉnh đã trả lời về việc tạm đình chỉ rồi lại phục hồi điều tra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương, cho biết, hiện nay cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra bị can đối với ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát và các bị can trong vụ án.

"Cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát trong quá trình phục hồi điều tra", Đại tá Chính nói.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát thời điểm ra hầu tòa 20/5/2020 (Ảnh: X.D.).

Nói về lý do vụ án liên quan cựu Bí thư thị xã Bến Cát tạm đình chỉ điều tra rồi lại phục vụ điều tra, ông Trần Văn Cường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương, cho biết, vì chờ kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương nên vụ án tạm đình chỉ.

Sau khi tạm đình chỉ điều tra từ tháng 10/2023 để chờ kết quả giám định, đến nay cơ quan điều tra đã nhận được văn bản trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương nên phục hồi điều tra.

Ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư thị xã Bến Cát), người được quan tâm nhất trong vụ án. Ông Khanh bị cáo buộc đồng phạm với các cán bộ ngân hàng. Tuy nhiên, ông Khanh và gia đình liên tục kêu oan kể từ khi bị khởi tố tới nay.

Cựu Bí thư thị xã Bến Cát đã được hủy tạm giam, cho tại ngoại từ tháng 8/2020.

Tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hồng Khanh và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Công an tỉnh Bình Dương giữ nguyên quan điểm cáo buộc các bị can phạm tội như trước. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Dương tiếp tục trả hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung.